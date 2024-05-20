Российские атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 949А "Антей", известные по кодификации НАТО как Oscar-II, продолжают представлять угрозу даже спустя десятилетия после начала их строительства в 1982 году. Об этом пишет The National Interest (TNI).

Изначально эти лодки были разработаны для противостояния авиационным группам НАТО. Каждая АПЛ несла на борту 24 ракеты П-700 "Гранит". До 1996-го было построено 11 подлодок, а двенадцатую достроили в качестве носителя необитаемых "Посейдонов" проекта 09852.

"Несмотря на возраст, Oscar по-прежнему представляет угрозу из-за усовершенствований, таких как беспилотники 'Посейдон' с ядерными боеголовками," — пишет издание.

В мае Дмитрий Болтенков отметил, что ядерный аппарат "Посейдон" является "оружием Судного дня", способным достичь берегов Америки. Этот аппарат способен развивать скорость 60-70 узлов, что делает его чрезвычайно опасным.

Модернизированные судна "Антей" остаются мощным инструментом в арсенале флота России благодаря интеграции современных технологий и вооружений, которые значительно повышают их боевые возможности и потенциал.

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