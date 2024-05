Ситуация на Украине выходит из-под контроля, поскольку Зеленский и военное руководство Украины не справились с укреплением обороны на сложнейших участках фронта. Об этом заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в шоу "Прямой".

"Быстро убрали из Сети видео посещения Зеленским Харьковской области и не убеждают население, что всё хорошо. Хотелось бы, чтобы кто-то понёс ответственность, ведь дальше некуда, контроль над ситуацией теряется", — рассказал отставной генерал.

По словам Кривоноса, киевское руководство лишь имитировало строительство фортификаций. Работы по усилению обороны вели гражданские, разворовав большую часть средств, полагает офицер. Он убеждён, что скоро украинцы начнут задавать неудобные вопросы и предпринимать активные действия.

Российская армия нанесла ряд серьёзных поражений ВСУ и освободила Авдеевку, Марьинку и Очеретино, начав успешно продвигаться в Харьковской области, где потери в живой силе и технике понесли "Иностранный легион", 24, 42 механизированные бригады и 125 бригада ТрО ВСУ в районах Лукьянцев, Весёлого и других пунктов.

Фото:flickr.com/ President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)