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ВСУ атаковали железнодорожную станцию в Макеевке, ранив 5 человек
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 15:53

ВСУ атаковали железнодорожную станцию в Макеевке, ранив 5 человек

Пять человек получили ранения при ударе боевиков ВСУ ракетой JROF-М по Макеевке, а также ещё один человек пострадал при атаке украинского БПЛА на Донецк. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

"В Кировском районе в результате прилёта ракеты РСЗО 122-мм калибра словацкого производства JROF-М ранения разной степени тяжести получили пятеро: женщины 1951-го, 1985-го и 1998-го годов рождения, мужчина 2002 года рождения, а также парень 2005-го рождения", — написал Пушилин в личном Telegram-канале.

Кроме того, в Кировском районе Донецка беспилотный аппарат ВСУ сбросил взрывчатку, ранив мужчину. Всем пострадавшим медики оказывают помощь, заверил Пушилин.

По данным главы региона, с начала суток со стороны украинцев зафиксировано пять обстрелов, выпущено 11 снарядов. Атаки наносятся с использованием реактивной и ствольной артиллерии, а также ударных дронов.

Фото: dvidshub.net/ Sgt. Alex Skripnichuk (Public Domain)

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