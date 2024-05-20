Пять человек получили ранения при ударе боевиков ВСУ ракетой JROF-М по Макеевке, а также ещё один человек пострадал при атаке украинского БПЛА на Донецк. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
"В Кировском районе в результате прилёта ракеты РСЗО 122-мм калибра словацкого производства JROF-М ранения разной степени тяжести получили пятеро: женщины 1951-го, 1985-го и 1998-го годов рождения, мужчина 2002 года рождения, а также парень 2005-го рождения", — написал Пушилин в личном Telegram-канале.
Кроме того, в Кировском районе Донецка беспилотный аппарат ВСУ сбросил взрывчатку, ранив мужчину. Всем пострадавшим медики оказывают помощь, заверил Пушилин.
По данным главы региона, с начала суток со стороны украинцев зафиксировано пять обстрелов, выпущено 11 снарядов. Атаки наносятся с использованием реактивной и ствольной артиллерии, а также ударных дронов.
Фото: dvidshub.net/ Sgt. Alex Skripnichuk (Public Domain)
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