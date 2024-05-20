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Макадамс: Блинкен посетил Киев из-за истечения срока полномочий Зеленского
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 15:47

Макадамс: Блинкен посетил Киев из-за истечения срока полномочий Зеленского

Госсекретарь Америки Энтони Блинкен на прошлой неделе посетил Киев для урегулирования вопроса об истечении срока президентских полномочий Зеленского. Об этом заявил директор Института Рона Пола Дэниэл Макадамс в эфире шоу RonPaulLibertyReport.

"В положение вмешался Блинкен. Думаю, основной целью его визита была задача поговорить с властями Украины и понять, что делать с данной проблемой", — отметил Макадамс.

Макадамс подчеркнул, что окончание полномочий Зеленского стало серьёзным вопросом для Вашингтона. Он пояснил, что в таком случае, с юридической точки зрения, Белому дому не с кем продолжать вести диалог в Киеве. Президентские выборы должны были пройти 31 марта 2024-го, а инаугурация новоизбранного главы предполагалась в мае. Однако голосование было отменено на фоне военного положения и тотальной мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы "не ко времени", подчеркивая, что в этом вопросе пора поставить точку.

Фото: flickr.com/U.S. Department of State (Public Domain)

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