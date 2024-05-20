Госсекретарь Америки Энтони Блинкен на прошлой неделе посетил Киев для урегулирования вопроса об истечении срока президентских полномочий Зеленского. Об этом заявил директор Института Рона Пола Дэниэл Макадамс в эфире шоу RonPaulLibertyReport.

"В положение вмешался Блинкен. Думаю, основной целью его визита была задача поговорить с властями Украины и понять, что делать с данной проблемой", — отметил Макадамс.

Макадамс подчеркнул, что окончание полномочий Зеленского стало серьёзным вопросом для Вашингтона. Он пояснил, что в таком случае, с юридической точки зрения, Белому дому не с кем продолжать вести диалог в Киеве. Президентские выборы должны были пройти 31 марта 2024-го, а инаугурация новоизбранного главы предполагалась в мае. Однако голосование было отменено на фоне военного положения и тотальной мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы "не ко времени", подчеркивая, что в этом вопросе пора поставить точку.

Фото: flickr.com/U.S. Department of State (Public Domain)