Доминирование Москвы над Киевом в военной сфере продолжит усиливаться, если западные государства не проявят активность. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на сотрудников разведок ЕС.

"Российское военное превосходство возрастёт, если Запад быстро не активизируется", — говорится в сообщении издания.

При этом газета не уточняет конкретные меры, чтобы помешать России. Согласно данным разведок Европы, Кремль якобы готовится к конфликту с блоком НАТО в течение следующего 10-летия и планирует увеличить личный состав армии до 1,5 миллиона человек к 2026-му. В декабре 2023-го президент Путин подписал указ, устанавливающий штатную численность ВС РФ на уровне 2 209 130 единиц.

Россия в последние годы неоднократно заявляла о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ страны. НАТО расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием агрессии РФ". Москва обеспокоена наращиванием сил НАТО в ЕС, Россия не оставит без внимания действия, опасные для её интересов.

В интервью Такеру Карлсону президент Владимир Путин отметил, что страны НАТО стараются запугать население мнимой угрозой от России. Но все умные люди прекрасно понимают, что это фейк.

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