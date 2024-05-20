Конфликт с РФ завершится урегулированием за столом переговоров, и в Киеве это чётко осознают. Об этом рассказал Александр Литвиненко, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Ситуация на фронте крайне сложная. Украина осознаёт, что всё закончится переговорами", — приводит ведомство его заявление.

Литвиненко подчеркнул, что власти страны рассчитывают на так называемую формулу мира, предложенную Зеленским, её и планируют продвигать в Швейцарии. Эта формула состоит из ряда шагов, направленных на восстановление территориальной целостности и прекращение боёв.

В свою очередь, Сергей Лавров считает, что организаторы саммита в Швейцарии заняты бесперспективной "чепухой". Наращивание Западом поставок дальнобойных вооружений Россия воспринимает как сигнал о неготовности к серьёзному разговору.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам с Украиной. Мария Захарова обращала внимание, что основными препятствиями остаются указ президента Зеленского, запрещающий переговоры с Владимиром Путиным, а также инициативы киевского режима, которые "свидетельствуют об оторванности Киева от реалий".

Фото: www.president.gov.ua/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Attribution 4.0 International)



