Новый министр обороны страны Андрей Белоусов в девяностые годы состоял в закрытой "группе Бессмертных", сообщили журналисты в новом выпуске подкаста "Не выходя из комнаты" на YouTube.
По их словам, участники группы обсуждали международные проблемы задолго до их актуализации. Белоусов был членом закрытой "группы Бессмертных", где ещё до курса на многополярный мир выдвигалась его идея, до конфликтов в СНГ моделировали подобные конфликты. И до конфронтации с блоком НАТО видели угрозу в расширении Альянса на Восток, сказано в анонсе нового выпуска.
Ранее президент Путин, комментируя назначение Белоусова, охарактеризовал его как одного из лучших экономистов в государстве. По словам главы РФ, Белоусов сможет координировать деятельность Министерства обороны с другими ведомствами.
Фото: kremlin.ru/ Сергей Гунеев (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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