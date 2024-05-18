Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заочного предъявления обвинений Государственным бюро расследований Украины директору ФСБ Александру Бортникову, главе Росгвардии и ещё 18 высокопоставленным офицерам России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
СК в рамках расследования установит конкретных должностных лиц, принявших решения о привлечении граждан России к ответственности.
В СК отметили, что на Украине заочно предъявили обвинения Бортникову, Золотову и 18 офицерам. Украинское ведомство утверждает, что собрало доказательства подрывной деятельности спецслужб РФ и лично главы ФСБ, включая "подавление протестных акций в 2013–2014 годах ради сохранения режима Януковича".
В начале 2023-го СБУ заочно предъявила обвинения в "посягательстве на территориальную целостность Украины" большинству членов Совбеза России и объявила в розыск ряд российских госдеятелей, включая Бортникова, Золотова, Володина, Колокольцева, Матвиенко, Нарышкина, Шойгу и других.
Украинские силовые ведомства регулярно предъявляют заочные обвинения российским политикам, чиновникам и военным, однако никаких практических последствий это не имеет.
Фото: kremlin.ru/ Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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