Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что доминирование российских солдат на передовой продлится еще около трёх недель, после чего ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стабилизируется.

"Ещё две-три недели они продолжат доминировать в ресурсах, а после ситуация начнёт выравниваться," — заявил он в интервью британской газете The Guardian.

Подоляк уверен, что Моква не планирует брать Харьков, так как для этой операции задействовано мало войск. По его словам, ВС РФ пытаются "расширить линию фронта," чтобы вынудить Киев перебрасывать свои резервы на новый участок боёв.

Вторая цель наступления в Харьковской области, по мнению Подоляка, заключается в оказании психологического давления. Это послание, что Россия способна воевать столько, сколько потребуется, и что сопротивляться нет смысла. Оно для элит стран, которые поддерживают Украину, цитирует советника EADaily.

Радио Sputnik сообщило, что президент Украины обвинил в наступлении российских войск в Харьковской области ряд должностных лиц.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine from Україна Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)