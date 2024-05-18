Президент Владимир Путин заслушал доклад министра природных ресурсов Александра Козлова, возглавившего межправительственную комиссию с КНДР по торговому и научно-техническому сотрудничеству, о развитии взаимодействия между государствами. Министр заявил о налаженном обмене туристами между РФ и Северной Кореей.

"У вас выстроен план работы, что сейчас происходит?", — спросил президент России у Козлова на совещании в Кремле.

У страны большие планы с товарищами из Кореи. Недавно выполнили часть — пошёл обмен туристическими группами, отметил Козлов. Также обсуждаются вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства. Министр отметил, что недавно Московский зоопарк посетил КНДР, и артисты балета гастролировали в Северной Корее.

"Сейчас какие планы?", — задал вопрос Путин. "Планы продолжать работу", — заверил Козлов.

Фото: commons.wikimedia.org/ Минприроды (Creative Commons Attribution 4.0 International)