Президент Владимир Путин заслушал доклад министра природных ресурсов Александра Козлова, возглавившего межправительственную комиссию с КНДР по торговому и научно-техническому сотрудничеству, о развитии взаимодействия между государствами. Министр заявил о налаженном обмене туристами между РФ и Северной Кореей.
"У вас выстроен план работы, что сейчас происходит?", — спросил президент России у Козлова на совещании в Кремле.
У страны большие планы с товарищами из Кореи. Недавно выполнили часть — пошёл обмен туристическими группами, отметил Козлов. Также обсуждаются вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства. Министр отметил, что недавно Московский зоопарк посетил КНДР, и артисты балета гастролировали в Северной Корее.
"Сейчас какие планы?", — задал вопрос Путин. "Планы продолжать работу", — заверил Козлов.
Фото: commons.wikimedia.org/ Минприроды (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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