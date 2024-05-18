Военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что западные спецслужбы стремятся выяснить местоположение российского генерала Сергея Суровикина, используя слухи и провокации в прессе. В разговоре с NEWS.ru Суконкин подчеркнул, что западные и украинские СМИ, подстёгиваемые спецслужбами НАТО, особенно Америки и Британии, раздувают шумиху вокруг генерала, чтобы спровоцировать ответ официальных лиц РФ.

"Где Суровикин, в России или Африке — всё призвано спровоцировать ответ официальных лиц РФ," — считает Суконкин.

Он добавил, что западные страны пристально следят за всеми крупными военачальниками ВС РФ, пытаясь отследить их передвижение, даже если они не присутствуют в зоне СВО и не принимают решения.

Суконкин подчеркнул, что назначение Суровикина зависит от Верховного главнокомандующего или Генштаба. Остальное — провокации спецслужб Запада.

Ранее Суконкин отметил, что генерал хорошо известен как в России, так и за рубежом. По его мнению, именно "линия Суровикина" сыграла определяющую роль в отражении контрнаступления украинской армии во второй половине 2023 года.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)