Военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что западные спецслужбы стремятся выяснить местоположение российского генерала Сергея Суровикина, используя слухи и провокации в прессе. В разговоре с NEWS.ru Суконкин подчеркнул, что западные и украинские СМИ, подстёгиваемые спецслужбами НАТО, особенно Америки и Британии, раздувают шумиху вокруг генерала, чтобы спровоцировать ответ официальных лиц РФ.
"Где Суровикин, в России или Африке — всё призвано спровоцировать ответ официальных лиц РФ," — считает Суконкин.
Он добавил, что западные страны пристально следят за всеми крупными военачальниками ВС РФ, пытаясь отследить их передвижение, даже если они не присутствуют в зоне СВО и не принимают решения.
Суконкин подчеркнул, что назначение Суровикина зависит от Верховного главнокомандующего или Генштаба. Остальное — провокации спецслужб Запада.
Ранее Суконкин отметил, что генерал хорошо известен как в России, так и за рубежом. По его мнению, именно "линия Суровикина" сыграла определяющую роль в отражении контрнаступления украинской армии во второй половине 2023 года.
Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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