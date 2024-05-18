Всего 1 373 жилых дома и 10 720 приусадебных участков остаются подтопленными из-за половодья, сообщил глава МЧС Александр Куренков. В 10 субъектах страны в 117 населённых пунктах подтоплены 5 892 дачных дома и 10 720 приусадебных участков, а также 29 низководных мостов, 84 участка дорог и 11 социальных объектов.

Куренков отметил, что в Оренбургской области затоплены 232 жилых дома, 272 приусадебных участка, 8 низководных мостов и 11 участков автодорог в двух населённых пунктах. Эвакуированы 17 800 человек, в числе которых 4 947 детей. В семи пунктах размещения пребывают 282 человека, 51 ребёнок.

В Курганской области затоплены 164 жилых и 5 542 дачных дома, 4 низководных моста и 12 участков дорог в четырёх пунктах. Министр отметил, что уровень реки Тобол в Кургане 632 см, снизился на 10 см. Эвакуированы 15 052 человека, в пунктах временного размещения 151 человек.

В Тюменской области затоплены 285 жилых и 347 дачных домов, 38 участков автодорог в 43 населённых пунктах. Не допустили подтопления трассы Р402 "Тюмень — Омск". Уровень воды снижается, эвакуировали 6 951 человека.

Фото: council.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)