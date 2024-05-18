Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по больнице Волчанска, которая была занята российскими солдатами. Для атаки использовали авиабомбы, кадры опубликованы в Telegram-канале "Военный осведомитель".
Согласно данным канала, для удара были применены планирующие бомбы JDAM-ER, либо GBU-39B из состава GLSDB. Эти бомбы могут доставляться к цели разными средствами.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России (ВС РФ) закрепились на окраине Волчанска в Харьковской области. Российская армия расширяет зону контроля в приграничье, вытесняя ВСУ. ВС РФ активно обстреливают укрепления противника с помощью артиллерии и авиации.
По данным канала "НгП раZVедка", на Харьковском направлении в центре Волчанска российские войска прорвали оборону противника в районе Медицинского колледжа и продвинулись на юг к городскому пляжу. ВСУ отступили на южный берег к пожарной части, что значительно ухудшило их положение в районе Лицея и Укртелекома — последнем районе, который ВСУ ещё удерживают на северном берегу Волчанска. Ожидается, что из-за угрозы окружения украинцы отступят на южный берег.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Гутерриш: Ближний Восток успокоится лишь после образования Палестины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что только создание Палестинского государства сможет положить конец продолжающемуся конфликту между Иерусалимом и движением палестинцев "Хамас".
Toyota начнет производство электрического пикапа Hilux EV в 2025 году
В 2025 году Toyota запустит в серийное производство электрический пикап Hilux EV. По информации reuters.com, сборка автомобилей будет осуществляться в Таиланде, а первые модели появятся к концу того же года.
В Бристоле рассказали, что у людей третье веко исчезло в ходе эволюции за ненадобностью
Британские ученые из Бристольского университета объяснили, почему у людей и большинства приматов отсутствует третье веко, в то время как это анатомическое устройство сохраняется у многих других видов животных.
Эксперт "За Рулем" Зиновьев назвал Hyundai Solaris удачным вариантом на вторичном рынке
Эксперт из журнала "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал о том, как выбрать надежный бюджетный Hyundai Solaris на вторичном рынке с пробегом до 300 тысяч км, сохранив при этом бюджет в 1 млн рублей.