Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по больнице Волчанска, которая была занята российскими солдатами. Для атаки использовали авиабомбы, кадры опубликованы в Telegram-канале "Военный осведомитель".

Согласно данным канала, для удара были применены планирующие бомбы JDAM-ER, либо GBU-39B из состава GLSDB. Эти бомбы могут доставляться к цели разными средствами.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России (ВС РФ) закрепились на окраине Волчанска в Харьковской области. Российская армия расширяет зону контроля в приграничье, вытесняя ВСУ. ВС РФ активно обстреливают укрепления противника с помощью артиллерии и авиации.

По данным канала "НгП раZVедка", на Харьковском направлении в центре Волчанска российские войска прорвали оборону противника в районе Медицинского колледжа и продвинулись на юг к городскому пляжу. ВСУ отступили на южный берег к пожарной части, что значительно ухудшило их положение в районе Лицея и Укртелекома — последнем районе, который ВСУ ещё удерживают на северном берегу Волчанска. Ожидается, что из-за угрозы окружения украинцы отступят на южный берег.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)