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Ганчев: ВС РФ помогают эвакуировать жителей Харьковской области
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:08

Ганчев: ВС РФ помогают эвакуировать жителей Харьковской области

Власти Харьковской области пока не имеют доступа к недавно освобождённым посёлкам, однако поддерживают связь с российскими солдатами, которые помогают эвакуировать местное население. Об этом рассказал глава российской администрации Виталий Ганчев.

"Посёлки, которые вновь освобождаются ВС РФ, ВГА не имеет к ним доступа. Мы на связи с военнослужащими, помогающими при необходимости эвакуировать жителей на территорию России," — сказал Ганчев в видео, размещённом в Telegram-канале администрации Харьковской области.

Он также отметил, что власти создали рабочую группу для помощи местным жителям.

Ранее сообщалось, что группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ и заняла ряд населённых пунктов в регионе. Президент Владимир Путин заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях, и добавил, что у Москвы нет планов по взятию Харькова.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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