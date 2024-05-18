Власти Харьковской области пока не имеют доступа к недавно освобождённым посёлкам, однако поддерживают связь с российскими солдатами, которые помогают эвакуировать местное население. Об этом рассказал глава российской администрации Виталий Ганчев.
"Посёлки, которые вновь освобождаются ВС РФ, ВГА не имеет к ним доступа. Мы на связи с военнослужащими, помогающими при необходимости эвакуировать жителей на территорию России," — сказал Ганчев в видео, размещённом в Telegram-канале администрации Харьковской области.
Он также отметил, что власти создали рабочую группу для помощи местным жителям.
Ранее сообщалось, что группировка "Север" продвинулась в глубину обороны ВСУ и заняла ряд населённых пунктов в регионе. Президент Владимир Путин заявил, что Россия ежедневно добивается результатов в боях, и добавил, что у Москвы нет планов по взятию Харькова.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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