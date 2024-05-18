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Ходорковский*: Запад почти проиграл РФ в конфликте на Украине
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 18:08

Ходорковский*: Запад почти проиграл РФ в конфликте на Украине

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* (внесён в РФ в реестр иностранных агентов) заявил, что западные страны почти проиграли в украинском конфликте. В своём мрачном прогнозе будущего для Украины на ближайшие два года он отметил, что это ещё "лучший сценарий".

Ходорковский рассчитал экономику конфликта и привёл цифры, подтверждающие его мнение. Путин тратит 120 миллиардов долларов ежегодно. Причём стоимость самого распространённого артиллерийского снаряда — 500 долларов, пишет Bild. По его данным, за два года СВО Европа направила Киеву 88 миллиардов долларов, в то время как цена снаряда составляет 5-8 тысяч долларов. Таким образом, даже с учётом помощи США соотношение расходов д2,5 к 1 в пользу Путина.

"При таком раскладе Украина потеряет Харьков. К середине 2025 года — Одессу", — спрогнозировал Ходорковский*.

Он подчеркнул, что к концу следующего года на 10-15 российских солдат будет приходиться только один из ВСУ, и к середине 2026-го Украина будет способна лишь на партизанские вылазки.

"А Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши", — продолжил Ходорковский*, заявив, что "это ещё лучший сценарий".

Фото: picasaweb.google. com/ВО Свобода (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Ходорковский* - внесён в России в реестр иностранных агентов.

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