В Харькове военные ВСУ затащили мужчину с улицы в автобус с чёрными номерами. Этот акт принудительной мобилизации попал на видео, опубликованное в Telegram-канале "Политика Страны".

На размещённых в сети кадрах видно, как спутники мобилизуемого пытаются отбить его у военкомов, но безуспешно. На распространившемся в соцсетях видео украинские военные затаскивают мужчину в автобус. Несколько человек, включая женщину, пытались отбить его, но члены территориального центра комплектования (ТЦК) оттеснили людей. Ранее украинские дальнобойщики перекрыли трассу Киев — Одесса в знак протеста против нового утверждённого закона о мобилизации. Из-за десятков фур на дороге образовалась огромная пробка.

Дальнобойщики вывели на дорогу десятки фур, образовав огромную пробку в знак протеста ужесточению мобилизации. В связи со вступлением этого закона в силу дальнобойщиков могут начать мобилизовывать прямо на границе, так как большинство водителей не подпадают под бронь.

Фото: http://www.president.gov.ua/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)