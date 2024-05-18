Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что возвращение генерала российской армии Сергея Суровикина в зону специальной военной операции (СВО) зависит исключительно от решения президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет NEWS.ru.

Суконкин подчеркнул, что генерал Суровикин запомнился как в РФ, так и Западу своей организацией оборонной линии ВС РФ, известной как "линия Суровикина". Эта линия обороны помогла российским солдатам выдержать натиск Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время неудавшегося контрнаступления киевского режима во второй половине 2023-го.

По мнению эксперта, вопрос о том, вернётся ли Суровикин в зону СВО командовать тем или иным соединением, зависит исключительно от решения президента РФ.

Напомним, что окружение Суровикина сделало заявление относительно слухов о его якобы готовящемся визите в Кремль. Источники заявили, что генерал продолжает выполнять задачи, поставленные перед ним Верховным главнокомандующим, на "определённом направлении".

Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 3.0)