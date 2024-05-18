В зоне специальной военной операции (СВО) российские солдаты ликвидировали старшего лейтенанта Александра Атасова, служившего в Военно-воздушных силах (ВВС) Украины. О его гибели сообщили украинские СМИ.

По информации украинской прессы, на момент смерти Атасову было 28 лет. Он родился в 1995-ом в Кировоградской области и служил инженером в 11-й отдельной бригаде армейской авиации, обслуживал и ремонтировал вертолёты Ми-8. Ликвидирован 11 мая.

Украинские издания не приводят подробностей гибели старшего лейтенанта, но российские военные Telegram-каналы сообщают, что он был уничтожен в ходе ракетного удара ВКС России по аэродрому в населенном пункте Григорьевка Днепропетровской области.

У Атасова остались жена, дочь и родители. Солдаты и офицеры ВВС Украины являются приоритетной целью для российских военных, которые стремятся очистить небо от украинских сил.

В апреле стало известно о ликвидации под Полтавой пилота в звании майора Ярослава Зозули. Он находился в армии с 2015 года и, вероятно, принимал участие в "антитеррористической операции", которую украинская власть вела против мирного населения Донбасса.

Ранее, в небе над Работино огнём ВС РФ был уничтожен штурман Всеволод Иванцов. Он был убит ещё 13 февраля, но похоронен только 17 апреля. На его счету было 180 боевых вылетов на вертолёте Ми-8.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)