Пожарная часть в Рубежном, расположенном в Луганской Народной Республике (ЛНР), была повреждена в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в МЧС России.

"В городе Рубежное повреждены остекление здания и автоцистерна в 62 пожарной части. Погибших нет," — говорится в Telegram-канале ведомства.