Пожарная часть в Рубежном, расположенном в Луганской Народной Республике (ЛНР), была повреждена в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в МЧС России. "В городе Рубежное повреждены остекление здания и автоцистерна в 62 пожарной части. Погибших нет," — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также канал "Первый Харьковский" сообщил, что боевики 23, 13 бригад и 125 ТРО ВСУ вышли из Волчанска в направлении населённого пункта Рубежное. Как отмечено, на более выгодные позиции.

"Правда, не в ту сторону и в изрядно ускоренном темпе. Но Зеленский на ставке требует Волчанск отбить и, по всем признакам, включена ещё одна мясорубка по перемалыванию ВСУ как в Бахмуте", — подчеркнул "Первый Харьковский".





Фото: flickr. com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)