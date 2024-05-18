Пожарная часть в Рубежном, расположенном в Луганской Народной Республике (ЛНР), была повреждена в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в МЧС России.
"В городе Рубежное повреждены остекление здания и автоцистерна в 62 пожарной части. Погибших нет," — говорится в Telegram-канале ведомства.
Также канал "Первый Харьковский" сообщил, что боевики 23, 13 бригад и 125 ТРО ВСУ вышли из Волчанска в направлении населённого пункта Рубежное. Как отмечено, на более выгодные позиции.
"Правда, не в ту сторону и в изрядно ускоренном темпе. Но Зеленский на ставке требует Волчанск отбить и, по всем признакам, включена ещё одна мясорубка по перемалыванию ВСУ как в Бахмуте", — подчеркнул "Первый Харьковский".
Фото: flickr. com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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