Длинный световой день стал важным союзником ВС РФ на Харьковском направлении, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что благодаря этому фактору Вооружённые силы Украины (ВСУ) не могут передвигаться скрытно от сил России.

"Здесь появился неожиданный союзник РФ — длинный световой день летом. Да, у обеих сторон есть ПНВ, тепловизоры, но сейчас не зима. Световой день работает на нас, не давая ВСУ передвигаться скрытно и подтянуть подкрепления. Предположу, потери у противника страшные. Вряд ли они замедлят продвижение ВС РФ," — отметил Дандыкин.

Эксперт добавил, что бойцы России с помощью артиллерии и авиации бьют по всем путям подвоза личного состава, вооружений, боеприпасов и техники ВСУ. Скорее всего, продолжил он, ВС РФ уничтожают все переправы через реки, чтобы украинские военные были вынуждены двигаться окольными путями.

Ранее МО РФ сообщило, что ВС России взяли под контроль населённый пункт Старица в Харьковской области. На данном участке работают подразделения группировки войск "Север", которые продолжают продвигаться вглубь обороны противника. В ведомстве рассказали, что на этом направлении украинская армия потеряла до 150 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

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