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Сенатор Кастюкевич: Киев лишил Харьковскую область права выбора будущего
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:40

Сенатор Кастюкевич: Киев лишил Харьковскую область права выбора будущего

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что киевские власти лишили Харьковскую область возможности самостоятельно определять собственное будущее.

Ранее МО РФ сообщало, что военнослужащие группы "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населённых пунктов на Харьковщине. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев отметил, что ВС РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. При этом президент РФ Владимир Путин 17 мая заявил, что планов по взятию Харькова у России на данный момент нет, а на этом направлении создаётся санитарная зона безопасности из-за обстрелов ВСУ приграничных территорий, включая Белгород.

Будущее Харьковской области — счастливые люди, и они сами определят свою судьбу и вектор развития, подчеркнул сенатор. За годы "незалежности" из сознания украинцев кураторами Запада по специальным методичкам вытравили здоровую потребность в свободе выбора. Все решали за народ, считая его ресурсом, но не обществом, рассказал Кастюкевич журналистам РИА Новости. По его словам, у жителей Харьковской области должна быть возможность самостоятельно принимать решения и идти тем курсом, который выберет народ, а "не кто-нибудь из Белого дома".

Фото: flickr. com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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