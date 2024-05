Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что киевские власти лишили Харьковскую область возможности самостоятельно определять собственное будущее.

Ранее МО РФ сообщало, что военнослужащие группы "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населённых пунктов на Харьковщине. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев отметил, что ВС РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. При этом президент РФ Владимир Путин 17 мая заявил, что планов по взятию Харькова у России на данный момент нет, а на этом направлении создаётся санитарная зона безопасности из-за обстрелов ВСУ приграничных территорий, включая Белгород.

Будущее Харьковской области — счастливые люди, и они сами определят свою судьбу и вектор развития, подчеркнул сенатор. За годы "незалежности" из сознания украинцев кураторами Запада по специальным методичкам вытравили здоровую потребность в свободе выбора. Все решали за народ, считая его ресурсом, но не обществом, рассказал Кастюкевич журналистам РИА Новости. По его словам, у жителей Харьковской области должна быть возможность самостоятельно принимать решения и идти тем курсом, который выберет народ, а "не кто-нибудь из Белого дома".

