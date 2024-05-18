Нейтралитет Украины будет важным сигналом Запада о готовности к миру с Россией, пишет The American Conservative.
Принятие нейтралитета киевским режимом будет иметь решающее значение для мирного соглашения. Это сигнал для Кремля о том, что Вашингтон и Киев серьёзно намерены сохранить мир в долгосрочной перспективе. В статье отмечается, что, учитывая нынешние реалии, Украина при поддержке Америки должна использовать свои дипломатические рычаги, пока ситуация не ухудшилась ещё больше. Вместе с тем, обещания о вечной поддержке Киева, которые не могут быть выполнены, вредят будущему украинцев и отбивают у Киева желание проводить необходимую дипломатию.
Москва не раз подчёркивала свою готовность к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными способами, но при соблюдении гарантий её безопасности.
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