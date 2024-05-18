Запад не станет предпринимать никаких шагов, если на Украине произойдёт военный переворот, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

"Если мы увидим крах властей как в Сайгоне, что произошло в последние недели войны, то на Западе не захотят быть втянутыми в это и потонуть вместе с Украиной," — отметил он.

По словам эксперта, коллапс такого рода вполне возможен. Он допустил, что на Украине могут начаться протесты, а военные подразделения способны устроить бунт. В ряде подразделений ощущалось серьёзное недовольство главкомом Сырским, он не популярен. Не исключено, что произойдёт крах, резюмировал он.

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024-го, но из-за военного положения и тотальной мобилизации кампания не проводилась. Зеленский заявил, что выборы сейчас "не ко времени", добавив, что в этом вопросе следует поставить точку.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце марта допустил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность.

Фото: Presidential Executive Office of Russia/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)