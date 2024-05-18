Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что решение Евросоюза запретить деятельность ряда СМИ РФ на территории стран ЕС подтверждает слабость позиций Запада и его нацеленность на продолжение давления на Кремль и Минск.
Мезенцев подчеркнул: "Решение о запрете представлять свою оценку и контент, принятое недоброжелателями Запада, лишь подтверждает слабость позиций, курс на продолжение давления на Мокву и Минск, под которым нет правовых оснований".
Эти слова прозвучали после совместного заседания коллегий Минобразования Белоруссии и Минпросвещения РФ, прошедшего в Минске. Мезенцев отметил, что на фоне подобных действий Запада в России и Белоруссии делают более развёрнутые выводы о том, что партнёрство с теми, кто не видит в нас равноправных участников, затруднено. Он подчеркнул, что ответом на эти действия станет ещё большее внимание к союзной и российской повестке Беларуси и России, уважение к оценкам и правилам деятельности средств массовой информации.
Отвечая на вопрос о возможном создании союзного медиахолдинга в ответ на враждебные действия Запада в области СМИ, Мезенцев напомнил, что медиахолдинг создаётся в рамках реализации решений президентов Белоруссии и России. Целью медиахолдинга является широкое информирование об общей истории и дальнейших планах совместного строительства в Союзном государстве. Это совершенно не связано с сиюсекундными конъюнктурными шагами западников и не повод для корректировки планов.
Ранее ЕС согласовал запрет на доступ к "Российской газете", "Известиям", агентству РИА Новости и порталу Voice of Europe, обвиняя их в распространении "пророссийской информации".
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