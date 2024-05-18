Президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин поделился с Токаевым впечатлениями от своего недавнего визита в Поднебесную. Кроме того, российский лидер тепло поздравил Токаева с прошедшим днём рождения.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в своей речи отметил, что западные страны продолжают призывать к поставкам новых видов вооружений Киеву.
И подчеркнул: "Они допускают удары на уровне членов правительств по любой части России. По крайней мере, говорят, что Киеву решать этот вопрос".
Лавров также добавил, что "ястребы требуют от властей наращивать вложения в ВПК, ставить экономику на военные рельсы и фантазируют о деколонизации РФ. Говоря по-русски, о расчленении страны".
По словам Лаврова, Запад во главе с США не отказался от своей провозглашённой на доктринальном уровне цели "нанесения поражения России, причём поражения не только военного". Само существование РФ воспринимается многими агрессивными русофобами как угроза доминированию золотого миллиарда под предводительством Вашингтона.
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