Российские силы нанесли удар по порту в Одесской области, заявил РИА Новости координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев.
Целью апрельского удара российских войск по порту Южный стал завод, уточнил Лебедев со ссылкой на свои источники. Одесский припортовый завод расположен впритык к Южному.
Напомним, что 19 апреля ВС РФ нанесли удар по порту Южный в пригороде Одессы. В результате сгорел ангар с беспилотными летательными аппаратами. Сегодня в Одессе во второй половине дня зафиксировано множество прилётов. В сети опубликованы фото с задымлением. По данным мэра города, прогремел уже пятый взрыв.
Фото: commons.wikimedia.org/Yakudza (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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