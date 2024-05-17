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Ганчев: ВС РФ на пороге взятия Волчанска, идут тяжёлые бои
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 19:45

Ганчев: ВС РФ на пороге взятия Волчанска, идут тяжёлые бои

Бои в Волчанске продолжаются, и каждая отвоёванная улица — результат сложных столкновений, поделился в Telegram-канале глава региона Виталий Ганчев.

"Главный город на пороге освобождения — Волчанск. Бои продолжаются. За несколько дней наступления под контроль ВС России перешли 13 населённых пунктов. Есть результаты и на других участках фронта. К примеру, на сватовско-купянском, где российские солдаты продвинулись к Боровой и улучшают свои позиции", — добавил Ганчев.

В результате наступательных действий армия России освободила более 200 квадратных км в Харьковской области. Глава региона выразил надежду, что эта цифра будет увеличиваться.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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