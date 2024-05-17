Эксперты Пентагона намерены разобраться в эффективности вооружений на Украине, информирует Business Insider со ссылкой на аналитика из Центра безопасности США Стейси Петтиджон.
Маневрирование, снабжение армии и маскировка на полях сражений находятся под наблюдением дронов — это очередная загадка, над которой бьются умы Пентагона. Военные действия поставили перед руководством серьёзные вопросы, отмечено в материале.
США получают информацию об уязвимостях вооружений в сражениях на Украине. Российские РЭБ всё лучше выводят из строя навигацию GPS, используемую для наведения ракет и боеприпасов на цель, что сбивает их с курса и делает неэффективными.
Западная пресса не раз отмечала эффективность РЭБ России. К примеру, New York Times пишет, что установки успешно используются для уничтожения дронов ВСУ.
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