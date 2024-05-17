Украинцев разозлило разворовывание средств на укрепление харьковской обороны, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в шоу Judging Freedom. Владимир Зеленский получил миллиарды наличными для возведения минных полей и укреплений на границе с Россией, отметил аналитик. Украинцы разъярены тем, что случилось с финансами.

По мнению Джонсона, в военном руководстве Украины происходят серьёзные потрясения, и это заметно для населения. Он подчеркнул, что укрепления не построили, а ВС РФ беспрепятственно продолжают продвигаться на обозначенных территориях. "Видимо, кто-то из элиты Украины отправился на международный шопинг", — иронизирует Джонсон.

Во вторник МО России заявило о продвижении вглубь обороны противника в Харьковской области. За несколько дней солдаты ВС РФ освободили Борисовку, Плетеневку, Огурцово и другие населённые пункты. В понедельник выяснилось, что армия взяла под контроль Красное, Гатище, Олейниково и Мороховец.

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