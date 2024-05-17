Запад призвал Иерусалим соблюдать международное право в анклаве Газы и урегулировать гуманитарный кризис в регионе, ссылается Reuters на полученные документы.

"Реализуя собственное право на самооборону, Израилю необходимо придерживаться норм международного права, в том числе гуманитарного права", — подчеркнуто в письме.

Документ подписан всеми государствами G7, за исключением Америки, Австралии, Нидерландов, Дании, Южной Кореи, Швеции, Новой Зеландии и Финляндии.

Письмо отправлено на фоне наступления ЦАХАЛ на Рафах на юге Газы на границе с Египтом. Тель-Авив планирует уничтожить палестинских боевиков ХАМАС, несмотря на предупреждения Запада о том, что в городе остались беженцы, и они пострадают в ходе наступления.

В свою очередь, The Washington Post пишет, что наступление на Рафах не оправданно с точки зрения жизней людей и разрушений, а также не гарантирует поражение ХАМАС.

Фото: Nahal Brigade Military Exercise/Gadi Yampel /DF Spokesperson's Unit (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported