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Военкоры заявили об освобождении села Нетайлово в ДНР силами ВС РФ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:52

Военкоры заявили об освобождении села Нетайлово в ДНР силами ВС РФ

Российские солдаты освободили Нетайлово в Донецкой Республике, пишут российские военкоры. "Нетайлово — наше!!!", — отметили в Telegram-канале "Шёпот фронта". В свою очередь, Юрий Подоляка подтвердил, что село под контролем российской армии.

"Нетайлово всё наше… Поймал себя на мысли, что фраза прозвучала двузначно. Но это правда", — пишет "Мир с Юрием Подолякой".

Ранее Владимир Зеленский назвал сложнейшей для ВСУ обстановку на покровском участке в ДНР. В районах Семеновки и Нетайлово он отметил более 30 ежедневных боестолкновений. Олег Царёв пишет, что на авдеевском фронте идут ожесточенные бои в районе Нетайлово, Яснобродовки и Уманского. В Нетайлово ВСУ ожесточённо сопротивляются, идут сдерживающие продвижение столкновения. С мест сообщают, что ВС РФ вплотную подобрались к Яснобродовке с юга. В Уманском за ВСУ остались позиции на западной окраине.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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