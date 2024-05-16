Российские солдаты освободили Нетайлово в Донецкой Республике, пишут российские военкоры. "Нетайлово — наше!!!", — отметили в Telegram-канале "Шёпот фронта". В свою очередь, Юрий Подоляка подтвердил, что село под контролем российской армии.
"Нетайлово всё наше… Поймал себя на мысли, что фраза прозвучала двузначно. Но это правда", — пишет "Мир с Юрием Подолякой".
Ранее Владимир Зеленский назвал сложнейшей для ВСУ обстановку на покровском участке в ДНР. В районах Семеновки и Нетайлово он отметил более 30 ежедневных боестолкновений. Олег Царёв пишет, что на авдеевском фронте идут ожесточенные бои в районе Нетайлово, Яснобродовки и Уманского. В Нетайлово ВСУ ожесточённо сопротивляются, идут сдерживающие продвижение столкновения. С мест сообщают, что ВС РФ вплотную подобрались к Яснобродовке с юга. В Уманском за ВСУ остались позиции на западной окраине.
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