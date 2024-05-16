Британская разведка заранее проинформировала Украину о вероятном наступлении российских сил на Харьковщине, однако украинские войска не смогли подготовиться должным образом, пишет Guardian. В статье поставлены серьёзные вопросы о способности киевского режима защищать себя, поскольку предупреждение было передано руководству Украины.
Газета отмечает, что в данном районе оборона ВСУ была либо совсем тонка, либо отсутствовала вовсе. Президент Владимир Зеленский назвал положение украинских военных в Волчанске чрезвычайно сложным. Генштаб Украины признал непростую оперативную обстановку и отметил "тактический успех" ВС РФ.
Ранее МО РФ сообщало, что группировка "Север" продвинулась вглубь обороны врага, заняв Мороховец, Олейниково, Пыльную, Стрелечью и другие населённые пункты области. Позже глава администрации Виталий Ганчев сообщил, что запад и север Волчанска под контролем российских сил. Украина подтягивает резервы, но авиация ВС РФ не позволяет ВСУ долго сопротивляться.
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