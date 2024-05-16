Глава ВК НАТО Роб Бауэр признался коллегам в непростой ситуации для ВСУ на передовой, отметив, что задержка поставок вооружений Запада Киеву привела к печальным последствиям.

На заседании военного комитета глава Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич проинформировал генералов НАТО о сложной ситуации на местах. Задержки имели серьёзные последствия на фронте, рассказал Бауэр. Он добавил, что оружие в пути, и выразил надежду на скорейшую поставку.

Бауэр также заверил Киев, что помощь "поступит быстро" и пообещал, что ситуация с боеприпасами у ВСУ улучшится в ближайшее время. Ранее Бауэр заявлял, что вопрос членства Украины в НАТО уже разрешён. Он сообщил, что нет дискуссий относительно того, войдёт ли страна в состав Альянса. Обсуждаются только сроки принятия и необходимые шаги.

Фото: flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).