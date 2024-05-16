Фактически 80% оборудования на Змиевской и Трипольской ТЭС было разрушено. Об этом рассказали в "Центрэнерго", информирует издание "Страна.ua".
Необходимо убрать тысячи тонн обломков, не задев при этом оборудование, чтобы иметь возможность использовать его в дальнейшем, заявил технический директор Гарькавый. По его мнению, несмотря ракетные удары месячной давности, разбор завалов растянется на полтора месяца минимум.
"Центрэнерго" сотрудничает с партнёрами из ЕС в целях поставки новых генераторов, трансформаторов и турбин, подчеркнул Гарькавый. Ранее компания обозначила потерю Трипольской ТЭС как "чёрный день". Эта станция считалась мощнейшей ТЭС в Киевской области.
Фото: commons. wikimedia.org/Анатолий и Людмила Гришаковы (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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