Президентские выборы на Украине откладываются, поскольку Запад и Киев не уверены, что народ переизберёт Зеленского, пишет The Federalist.

Владимир Зеленский продолжает просить помощь у Запада, утверждая, что Украина способна "победить" в СВО. Однако "никто не верит" в это, Запад скептически настроен к идее, что коррумпированная Украина станет "бастионом демократии".

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что выборы не состоятся, пока "все украинцы" не получат возможность проголосовать. Эта формулировка означает, что даже при прекращении огня или в переговорах с Россией можно отложить проведение выборов.

Эта циничная уловка призвана предотвратить выборы в ближайшем будущем. Возможно, Зеленский понимает, что украинцы проголосуют за его отставку и переговоры, чего не допустят западные спонсоры.

Истинная проблема с переносом выборов в том, что украинцы способны проголосовать за завершение военных действий. Издание считает такое положение вещей "глубоко нечестным": союзники Киева заявляют, что поставки оружия направлены на "защиту демократии", поддерживая при этом отсрочку в проведении выборов на Украине.

Фото: president.gov.ua/Presidential Office of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)