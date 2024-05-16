Столица прекращает строительство "однушек" и студий меньше 28 кв. метров, приводит РИА Новости письмо Москомэкспертизы.

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев считает, что введение новой нормы не повлияет на рынок, поскольку и до этого проекты пониженной площади по отношению к санитарным нормам не согласовывались. Это решение касается только жилья, апартаменты будут по-прежнему строить любого метража. Другое дело, что норма теперь четче обозначена при согласовании проектных решений для ЖК.

"Хотите строить площадь меньше — стройте в апартаментах. А в отношении жилья всегда действовала санитарная норма. Например, метраж однокомнатной квартиры складывается из норм и правил, где главным параметром является жилая площадь: 12-18 кв. метров отдельно взятой комнаты. А остальное по строительным нормам имеет минимальную площадь, меньше которой строить нельзя. И отсюда возникает минимальная площадь жилого помещения", — пояснил Апрелев в беседе с NewsInfo.Ru.

Это всегда существовало, отметил эксперт, но сейчас введены жесткие разъяснения в связи с попытками спроектировать что-то по-другому. На рынке возник понижающий потребительский тренд на жилье небольшой площади, передает NewsInfo.Ru.

Фото: geograph.org.uk/David Smith (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)