Теневой бизнес на Кавказе и предпочтение наличности: как исторические факторы формируют современные реалии

Чеченская Республика заняла первое место среди российских регионов по объему оборота наличных средств в четвертом квартале 2025 года. Согласно данным Центрального банка, в среднем каждый житель республики ежемесячно использовал около 22 тысяч бумажных рублей. Высокий спрос на купюры также зафиксирован в Ингушетии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. В общероссийском масштабе за отчетный период граждане сняли со счетов 17,7 триллиона рублей, внеся при этом 15,9 триллиона.

Статистика денежного обращения

Аналитики оценивали интенсивность использования наличности через разницу между поступлениями и выдачей средств через банковскую сеть. В регионах Северного Кавказа жители за четвертый квартал внесли на счета 569 миллиардов рублей, а забрали 883 миллиарда. Этот дисбаланс указывает на то, что бумага остается ключевым инструментом в местных расчетах.

Для сравнения, в Чечне доля наличных в среднедушевом доходе приближается к половине, а в Ингушетии этот показатель превышает 50 процентов. В масштабах России ситуация выглядит иначе: по стране в "наличном остатке" осело 1,8 триллиона рублей, что существенно выше показателей предыдущего года, когда разрыв ограничивался 815 миллиардами.

Исключением из общероссийского тренда стали лишь три региона, где граждане вносят на счета больше средств, чем обналичивают. Лидером здесь выступает Магаданская область, где на банковских картах жителей в среднем остается около пяти тысяч рублей ежемесячно.

Причины зависимости от наличности

Экономическая специфика Северного Кавказа во многом обусловлена преобладанием сельского хозяйства и неформальной занятости. Значительная часть товаров реализуется через рынки и личные подсобные хозяйства, где традиционно предпочитают расчет купюрами. Кроме того, сохраняются инфраструктурные ограничения, в частности перебои с интернетом в высокогорных районах.

"Специфика экономики округа связана с географическим положением, демографическими особенностями и историческими факторами. Наличные позволяют малому бизнесу оптимизировать налогообложение, особенно после налоговых нововведений, вступивших в силу первого января 2026 года, и избегать комиссий за эквайринг. В горных районах и удаленных сельских поселениях до сих пор наблюдаются проблемы со стабильным интернетом. Если связь нестабильна, продавец всегда выберет бумажные деньги" Профессор кафедры финансов и кредита Андрей Власов

Теневая экономика также играет весомую роль: по данным профильных ведомств, доля неформально занятых в СКФО вдвое выше среднего значения по стране. Использование наличности позволяет предпринимателям обходить дополнительные операционные издержки, связанные с фискальными обязательствами и эквайрингом.

Перспективы цифровизации платежей

Несмотря на явную приверженность купюрам, ландшафт постепенно меняется. Использование системы быстрых платежей становится привычным даже на отдаленных торговых площадках, а младшее поколение практически полностью перешло на безналичную оплату. Расширение присутствия маркетплейсов также вынуждает консервативные слои населения адаптироваться к онлайн-транзакциям.

Денежно-кредитная политика Центробанка, ориентированная на высокие депозитные ставки, также вносит свой вклад. Хранить капитал на банковских счетах становится выгоднее, чем держать его в виде наличности. Доля бумажных денег в розничных операциях по России за пять лет сократилась с 50 до 25 процентов.

В будущем роль наличных на Северном Кавказе продолжит снижаться, хотя и более медленными темпами. Эксперты отмечают, что текущая политика финансового регулятора в регионе должна оставаться взвешенной, так как резкий отказ от традиционных инструментов оплаты может столкнуться с социальным сопротивлением.