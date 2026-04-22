Банкомат
Банкомат
© freepik.com by Dragana_Gordic is licensed under public domain
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 7:06

Тайный кэш-бэк: почему россияне внезапно достали из банков триллионы рублей

В России зафиксирован значительный рост объема наличных денег в обращении. По данным Банка России, всего за неделю с 3 по 10 апреля 2026 года денежная база увеличилась на 240 миллиардов рублей, достигнув отметки в 20,34 триллиона рублей. Этот показатель стал рекордным с начала текущего года. Основным драйвером такой динамики эксперты называют нестабильную работу мобильного интернета, вынуждающую граждан переходить на привычные бумажные расчеты.

Масштабы оттока наличности

Денежная база в узком определении включает в себя наличные деньги в обращении и обязательные резервы, хранящиеся в Центральном банке. Поскольку размер резервов остается практически неизменным и держится около 500 миллиардов рублей, весь прирост в 240 миллиардов ложится именно на наличность. Общий объем «живых» денег в руках населения и кассах предприятий к 10 апреля приблизился к 19,85 триллиона рублей.

Ситуация напоминает кризисные периоды, когда люди стремятся обезопасить свои финансы на случай сбоев в работе банковской инфраструктуры. Необходимость держать купюры «под рукой» часто коррелирует с общим уровнем инфляционных опасений в обществе, когда граждане пытаются минимизировать риски, связанные с недоступностью цифровых платежных систем.

Интересно, что эта тенденция накладывается на другие структурные изменения в экономике. Пока одни ищут способы сохранить гибкость капитала, другие сталкиваются с тем, что их годовые вклады теряют былую привлекательность в условиях трансформирующегося рынка.

Роль цифровых сбоев

Основной версией столь резкого спроса на наличные остаются перебои в работе мобильных сетей. Когда терминалы оплаты в магазинах или переводы через мобильные приложения начинают «зависать», потребитель мгновенно теряет доверие к безналу. В таких условиях даже временная потеря доступа к онлайн-инструментам провоцирует массовое снятие средств с карт.

Рост наличности — это реакция на неопределенность. Люди не хотят оказаться в ситуации, где расчеты невозможны по чисто техническим причинам. Важно понимать, что этот процесс затрагивает самые разные слои населения и сектора экономики, включая тех, кто ранее привык к комфорту современного ритейла.

На фоне этих событий меняются и подходы к управлению личными финансами. Некоторые россияне начинают задумываться, стоит ли выбирать экспериментальные графики работы или строить амбициозную карьеру в условиях, когда стабильность базовых институтов кажется шаткой.

«Наблюдаемый отток наличных средств из банковской системы отражает запрос общества на тактическую безопасность. В периоды, когда транспортные или финансовые цепочки испытывают технологические заминки, население инстинктивно переходит на наиболее ликвидный, пусть и менее технологичный, инструмент расчетов. Это не обязательно означает кризис самой системы, но отчетливо указывает на важность бесперебойной работы инфраструктуры для сохранения потребительского поведения. Стабильность цифровых каналов сегодня напрямую влияет на плотность денежного оборота в регионах».

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Мнение экспертов и прогнозы

Специалисты отмечают, что с 1 по 17 апреля из банков в оборот выпустили около 470 миллиардов рублей. В пиковые моменты суточный отток превышал 50 миллиардов. Источники в банковской среде подтверждают: спрос на бумажные деньги подпитывается не только страхом, но и реальными трудностями при оплате товаров в торговых точках, которые зависят от стабильности связи.

Аналитики также обращают внимание на то, что ситуация напоминает процессы, происходящие в других секторах, где наблюдается дефицит привычных ресурсов. Как сообщает сайт «Известия», в опросах Центрального банка граждане прямо заявляют: они создают запасы наличных на случай, если безналичная оплата окажется недоступной.

Ситуация остается под наблюдением регулятора. Пока нет оснований полагать, что наличный оборот станет доминирующим надолго, однако психологический фактор «безопасного кармана» в ближайшее время может сохраняться, пока не будут окончательно решены вопросы с сетевой стабильностью.

Часто задаваемые вопросы:

Почему денежная база выросла именно сейчас? Резкий скачок спровоцирован техническими проблемами в работе мобильного интернета и онлайн-сервисов.

Является ли этот рост аномальным? Подобные всплески наблюдаются в периоды неопределенности, когда население стремится застраховать себя от сбоев в безналичных платежах.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Читайте также

Рубль в зоне турбулентности: факторы, влияющие на курс национальной валюты в марте 15.03.2026 в 0:34

Финансовый рынок начал весну с заметной динамики, заставляя участников торгов пересматривать свои ожидания на ближайшие недели в условиях новой реальности.

Читать полностью » Золотая клетка в новостройке: сколько на самом деле приходится отдавать за квартиру в мегаполисе 14.03.2026 в 23:19

Эксперты оценили реальную нагрузку на семейный бюджет при покупке жилья, выделив главные финансовые барьеры для тех, кто планирует новоселье.

Читать полностью » Цифровая проверка против обмана: как за пару минут найти лишние строки в счетах за жилье 14.03.2026 в 18:00

В квитанциях многих россиян обнаружилась досадная путаница, заставляющая переплачивать за привычный комфорт в подъезде, игнорируя базовые права владельцев.

Читать полностью » Новые ГОСТы на хлеб и бананы: зачем стандартизировать то, что и так проверено временем 13.03.2026 в 16:47
Новые стандарты ГОСТ в России: какие отрасли затронет, вырастут ли цены, последствия, мнение эксперта

В России обсуждают последствия обновления гостандартов: от белого хлеба до бананов меняются правила производства и контроля качества товаров повседневного спроса

Читать полностью » Санкции США дают трещину: российская нефть и нефтепродукты уходят из-под ограничений 13.03.2026 в 16:36
Ослабление антироссийских санкций США: что будет с ценами на нефть, глобальный рынок, мнение аналитика

Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, временно выводящую российскую нефть и нефтепродукты из-под ограничительных мер, что вызывает настороженность трейдеров и прогнозы роста котировок.

Читать полностью » Весна приносит долгожданный приток средств: кошельки россиян изменятся с 1 апреля 13.03.2026 в 11:17
Увеличение пенсий в России с 1 апреля 2026 года: кого коснется, на сколько вырастет, как получить

Второй квартал наступившего года ознаменуется важными изменениями в системе государственных начислений, которые затронут миллионы граждан страны.

Читать полностью » Работа на доверии обходится дорого: записи в книжке оказались не способны гарантировать достойную пенсию 13.03.2026 в 10:58

Записи в трудовой книжке не всегда совпадают с данными в государственном реестре, что грозит неприятными последствиями при выходе на пенсию.

Читать полностью » Стало известно о рисках при покупке товаров в рассрочку 12.03.2026 в 12:35
Ноль на витрине, минус в кошельке: как беспроцентная рассрочка маскирует дорогой кредит

При оформлении товаров в рассрочку менеджеры незаметно добавляют платные опции вроде страхования и уведомлений, что нагружает бюджет и влияет на кредитный рейтинг, превращая удобную покупку в скрытую ловушку.

Читать полностью »

