Земля в агонии: плита у побережья Америки разрывается на части — учёные увидели, как это происходит

Новое исследование проливает свет на удивительные процессы, происходящие в недрах нашей планеты. Учёные пришли к выводу, что одна из ключевых тектонических структур, расположенная у западного побережья Северной Америки, может быть близка к своему завершающему этапу существования. Это открытие меняет наше представление о жизненном цикле гигантских каменных плит, из которых состоит земная кора.

Что происходит с тектоническими плитами?

Земная поверхность напоминает гигантскую мозаику, собранную из тектонических плит. Эти громадные каменные блоки находятся в постоянном, хотя и очень медленном, движении. Они плавают на поверхности раскалённой и пластичной мантии, и их перемещения определяют геологический облик планеты. Единственное, что сдерживает их свободный дрейф, — это прочная механическая сцепка друг с другом.

В зонах их взаимодействия происходят самые драматичные события: плиты сталкиваются, трутся, расходятся, а в особых областях, называемых зонами субдукции, одна плита погружается под другую, уходя вглубь мантии. Именно такая активная граница, известная как зона субдукции Каскадия, стала объектом пристального внимания геологов. Она расположена в северной части Тихого океана, недалеко от острова Ванкувер.

Уникальный тектонический узел

Особенность этой зоны в том, что здесь сходятся границы сразу четырёх тектонических плит: Эксплорер, Хуан-де-Фука, Тихоокеанская и Североамериканская. При этом плиты Эксплорер и Хуан-де-Фука постепенно уходят под массивную Североамериканскую плиту. Чтобы понять, что именно там происходит, группа исследователей под руководством Брэндона Шака провела масштабный сейсмический анализ.

Учёные использовали два основных метода. Первый — это морская сейсморазведка, когда специальное судно генерирует звуковые волны, отражающиеся от морского дна и недр. Второй метод — анализ акустических волн от землетрясений, которые, подобно гигантскому ультразвуку, пронизывают всю толщу Земли. Это позволило заглянуть под северную часть зоны Каскадия и увидеть то, что скрыто от глаз.

"Впервые мы получили чёткую картину умирающей зоны субдукции", — пояснил геолог Брэндон Шак.

Результаты оказались впечатляющими. Учёные обнаружили под морским дном целую сеть крупных разломов и глубоких трещин. Эти структуры свидетельствуют о том, что тектоническая плита Эксплорер буквально разрывается под действием колоссального напряжения. Среди них выделяется гигантский разлом протяжённостью 75 километров, который активно разрушает плиту. Хотя окончательного разлома ещё не произошло, напряжение достигло критической точки.

Поезд, который невозможно остановить

Чтобы объяснить масштаб происходящего, Брэндон Шак приводит яркую аналогию. Он сравнивает формирование зоны субдукции с попыткой столкнуть с места тяжелый поезд, стоящий на подъёме.

"Начать формирование зоны субдукции — всё равно что толкать поезд в гору — это требует огромных усилий", — говорит Брэндон Шак.

Но как только она тронулась, поезд словно мчится под гору, и остановить его невозможно.

Однако новое исследование показывает, что "крушение поезда" — не единственный возможный сценарий. Обнаруженные данные указывают на иной процесс — постепенный и поэтапный разрыв.

"Вместо того, чтобы полностью закрыться, плита разрывается на части, образуя более мелкие микроплиты и новые границы. Так что вместо большого крушения поезда это похоже на то, как поезд медленно сходит с рельсов, вагон за вагоном", — добавил Брэндон Шак.

Этот процесс подтверждается и сейсмическими наблюдениями. Некоторые фрагменты плиты уже перестали быть активными, в то время как другие продолжают движение. Это означает, что они откалываются от основной системы и становятся самостоятельными геологическими объектами. По мере того как всё больше материала будет "отщепляться", погружающаяся плита будет терять массу и, в конечном счёте, постепенно прекратит своё движение.

Три факта о тектонике плит

Скорость движения тектонических плит примерно равна скорости роста человеческих ногтей — несколько сантиметров в год. Самой большой тектонической плитой на Земле является Тихоокеанская. Она "настоящий гигант", под которым исчезают другие плиты, формируя так называемое "Огненное кольцо" Тихого океана. Горные системы, такие как Гималаи, являются прямым результатом столкновения двух континентальных плит — Индийской и Евразийской. Этот процесс продолжается и сегодня.

А что если…

Если эта гипотеза верна, то мы являемся свидетелями крайне редкого геологического события — смерти одной субдукционной зоны и рождения на её обломках новых тектонических границ. Это медленный, но фундаментальный процесс перестройки лика планеты.

Исторический контекст

Зоны субдукции, подобные Каскадии, существуют миллионы лет. Они играют ключевую роль в глобальном цикле движения материков, известном как тектоника плит. За всю историю Земли такие зоны неоднократно возникали и исчезали, открывая новые океаны и сминая континенты в гигантские горные цепи. Изучение Каскадии позволяет нам заглянуть в прошлое и понять, как завершались другие, древние субдукционные процессы, следы которых геологи находят в ископаемых горных породах. Это своего рода окно в геологическую эволюцию планеты.