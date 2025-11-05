Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вспышка света под водой
Вспышка света под водой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 16:30

Земля в агонии: плита у побережья Америки разрывается на части — учёные увидели, как это происходит

Брэндон Шак: плита Эксплорер разрывается на части в зоне субдукции Каскадия

Новое исследование проливает свет на удивительные процессы, происходящие в недрах нашей планеты. Учёные пришли к выводу, что одна из ключевых тектонических структур, расположенная у западного побережья Северной Америки, может быть близка к своему завершающему этапу существования. Это открытие меняет наше представление о жизненном цикле гигантских каменных плит, из которых состоит земная кора.

Что происходит с тектоническими плитами?

Земная поверхность напоминает гигантскую мозаику, собранную из тектонических плит. Эти громадные каменные блоки находятся в постоянном, хотя и очень медленном, движении. Они плавают на поверхности раскалённой и пластичной мантии, и их перемещения определяют геологический облик планеты. Единственное, что сдерживает их свободный дрейф, — это прочная механическая сцепка друг с другом.

В зонах их взаимодействия происходят самые драматичные события: плиты сталкиваются, трутся, расходятся, а в особых областях, называемых зонами субдукции, одна плита погружается под другую, уходя вглубь мантии. Именно такая активная граница, известная как зона субдукции Каскадия, стала объектом пристального внимания геологов. Она расположена в северной части Тихого океана, недалеко от острова Ванкувер.

Уникальный тектонический узел

Особенность этой зоны в том, что здесь сходятся границы сразу четырёх тектонических плит: Эксплорер, Хуан-де-Фука, Тихоокеанская и Североамериканская. При этом плиты Эксплорер и Хуан-де-Фука постепенно уходят под массивную Североамериканскую плиту. Чтобы понять, что именно там происходит, группа исследователей под руководством Брэндона Шака провела масштабный сейсмический анализ.

Учёные использовали два основных метода. Первый — это морская сейсморазведка, когда специальное судно генерирует звуковые волны, отражающиеся от морского дна и недр. Второй метод — анализ акустических волн от землетрясений, которые, подобно гигантскому ультразвуку, пронизывают всю толщу Земли. Это позволило заглянуть под северную часть зоны Каскадия и увидеть то, что скрыто от глаз.

"Впервые мы получили чёткую картину умирающей зоны субдукции", — пояснил геолог Брэндон Шак.

Результаты оказались впечатляющими. Учёные обнаружили под морским дном целую сеть крупных разломов и глубоких трещин. Эти структуры свидетельствуют о том, что тектоническая плита Эксплорер буквально разрывается под действием колоссального напряжения. Среди них выделяется гигантский разлом протяжённостью 75 километров, который активно разрушает плиту. Хотя окончательного разлома ещё не произошло, напряжение достигло критической точки.

Поезд, который невозможно остановить

Чтобы объяснить масштаб происходящего, Брэндон Шак приводит яркую аналогию. Он сравнивает формирование зоны субдукции с попыткой столкнуть с места тяжелый поезд, стоящий на подъёме.

"Начать формирование зоны субдукции — всё равно что толкать поезд в гору — это требует огромных усилий", — говорит Брэндон Шак.

Но как только она тронулась, поезд словно мчится под гору, и остановить его невозможно.

Однако новое исследование показывает, что "крушение поезда" — не единственный возможный сценарий. Обнаруженные данные указывают на иной процесс — постепенный и поэтапный разрыв.

"Вместо того, чтобы полностью закрыться, плита разрывается на части, образуя более мелкие микроплиты и новые границы. Так что вместо большого крушения поезда это похоже на то, как поезд медленно сходит с рельсов, вагон за вагоном", — добавил Брэндон Шак.

Этот процесс подтверждается и сейсмическими наблюдениями. Некоторые фрагменты плиты уже перестали быть активными, в то время как другие продолжают движение. Это означает, что они откалываются от основной системы и становятся самостоятельными геологическими объектами. По мере того как всё больше материала будет "отщепляться", погружающаяся плита будет терять массу и, в конечном счёте, постепенно прекратит своё движение.

Три факта о тектонике плит

  1. Скорость движения тектонических плит примерно равна скорости роста человеческих ногтей — несколько сантиметров в год.

  2. Самой большой тектонической плитой на Земле является Тихоокеанская. Она "настоящий гигант", под которым исчезают другие плиты, формируя так называемое "Огненное кольцо" Тихого океана.

  3. Горные системы, такие как Гималаи, являются прямым результатом столкновения двух континентальных плит — Индийской и Евразийской. Этот процесс продолжается и сегодня.

А что если…

Если эта гипотеза верна, то мы являемся свидетелями крайне редкого геологического события — смерти одной субдукционной зоны и рождения на её обломках новых тектонических границ. Это медленный, но фундаментальный процесс перестройки лика планеты.

Исторический контекст

Зоны субдукции, подобные Каскадии, существуют миллионы лет. Они играют ключевую роль в глобальном цикле движения материков, известном как тектоника плит. За всю историю Земли такие зоны неоднократно возникали и исчезали, открывая новые океаны и сминая континенты в гигантские горные цепи. Изучение Каскадии позволяет нам заглянуть в прошлое и понять, как завершались другие, древние субдукционные процессы, следы которых геологи находят в ископаемых горных породах. Это своего рода окно в геологическую эволюцию планеты.

Окаменелости гигантских червей из Гренландии доказывают существование хищников кембрийского периода — Якоб Винтер сегодня в 9:45
Хищники без глаз и костей: новое открытие переписало историю кембрийского океана

В Гренландии нашли окаменелости древних гигантских червей Timorebestia. Кто они были — предки современных хищников или забытые цари кембрийских океанов?

Читать полностью » Шампанское создаёт эффект пузырьков методом шампенуаз, формируя неповторимый вкус и аромат — виноделы Франции сегодня в 8:45
Напиток, что родился из ошибки: как взрывающиеся бутылки превратились в символ радости

История шампанского — это путь от монастырских погребов до королевских дворцов и новогодних столов. Узнайте, как "звёздное вино" стало символом радости и успеха.

Читать полностью » Боль после тренировки вызвана микроповреждениями мышц, а не молочной кислотой — Анна Кузнецова сегодня в 7:05
Микротрещины под кожей: как обычная тренировка превращается в битву клеток за выживание

Почему болят мышцы после тренировки и стоит ли продолжать занятия при DOMS? Разбираемся, что происходит в организме и как ускорить восстановление.

Читать полностью » Холодная погода улучшает проводимость и производительность солнечных систем — Алексей Костырев сегодня в 6:05
Панели работают лучше, когда мёрзнут: почему холод делает солнечную энергию горячей темой

Снег — не враг, а союзник солнечной энергии. Узнайте, почему зимой панели вырабатывают больше электричества, как работает альбедо-эффект и что делать, если панель засыпало снегом.

Читать полностью » Квантовые термодетекторы раскрывают связь тепла и информации в микромире — Эрик де Оливейра сегодня в 5:05
Второе начало дрогнуло: квантовая физика показала, что энтропия — не приговор, а сделка с информацией

Учёные расширили второе начало термодинамики, добавив в него квантовый компонент. Оказывается, тепло может течь от холодного к горячему — если платить за это разрушением запутанности.

Читать полностью » Парижский университет Сорбонны: к 2300 году разрушится до 59% ледников Антарктиды сегодня в 4:25
Под водой — Лондон, Майами и Шанхай: Антарктида готовит крупнейший потоп за всю историю

Учёные предупреждают: если человечество не сократит выбросы, через несколько веков на месте привычных городов будут лишь волны. Что произойдёт с планетой и можно ли это остановить?

Читать полностью » Космолог Стивен Хокинг в 1980-х предполагал, что до Большого взрыва времени не существовало сегодня в 3:27
Ошибка Эйнштейна, которая изменила космос: почему лямбда стала символом тьмы

Почему Вселенная расширяется быстрее, чем ожидали учёные, и что скрывают тёмная материя и энергия? Разбираемся, как новейшие открытия перевернули космологию.

Читать полностью » Профессор Тулузского университета Бланшар: данные миссии Gaia подтверждают тёмную материю сегодня в 2:16
Миссия Gaia раскрыла тайну гравитации: данные телескопа могут перевернуть физику

Французские астрофизики используют данные Gaia, чтобы проверить две конкурирующие теории гравитации. Их выводы могут изменить взгляд на устройство галактик.

