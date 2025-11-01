Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сдвиг тектонической плиты
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована вчера в 23:44

Двойной апокалипсис на горизонте: мощное землетрясение в одном разломе может разбудить второй

Стрэйер: землетрясения в зонах Каскадия и Сан-Андреас происходили синхронно около 3000 лет назад

Новое исследование американских сейсмологов рисует более тревожную картину сейсмической угрозы для западного побережья США. Учёные обнаружили убедительные доказательства того, что две крупнейшие геологические зоны — Каскадия и разлом Сан-Андреас — могут быть связаны между собой. Это означает, что мощное землетрясение в одной из них способно спровоцировать катастрофические толчки в соседней, что приведёт к двойному удару стихии и беспрецедентным разрушениям.

Как нашли связь между разломами

Группа исследователей из Университета штата Орегон провела масштабную полевую работу, в ходе которой было собрано и проанализировано 137 образцов осадочных пород. Материалы для изучения брались в двух ключевых точках: в субдукционной зоне Каскадия, протянувшейся вдоль северо-западного тихоокеанского побережья, и в северной части печально известного разлома Сан-Андреас в Калифорнии. В результате пяти экспедиций учёным удалось найти свидетельства синхронных землетрясений, которые произошли в обеих зонах примерно три тысячи лет назад.

Главным доказательством послужил анализ специфических отложений — турбидитов. Они образуются на морском дне в результате сильных подводных оползней, вызванных сейсмической активностью. Их отличительная черта — характерная слоистость, где крупные частицы оседают первыми, а сверху их покрывает слой более мелких фракций.

"В ряде случаев временные рамки формирования этих слоев совпадают у обоих регионов", — отметил ведущий автор исследования Майкл Стрэйер.

Это временное совпадение и является тем самым геологическим "дымовым пистолетом", который указывает на то, что землетрясения здесь происходили практически одновременно.

Три факта о сейсмической угрозе

  1. Субдукционная зона Каскадия способна порождать мегаземлетрясения магнитудой около 9,0 баллов, сопоставимые по силе с толчками в Японии в 2011 году.

  2. Разлом Сан-Андреас является трансформным разломом, где тектонические плиты движутся горизонтально друг мимо друга, что вызывает мощные, но в целом менее сильные землетрясения, чем в зонах субдукции.

  3. Турбидиты, которые изучали геологи, являются надёжным палеосейсмологическим маркером, позволяющим заглянуть на тысячи лет назад и восстановить историю землетрясений.

А что если…

Если мощнейшее землетрясение в Каскадии действительно способно "разбудить" Сан-Андреас, сценарий для Калифорнии и всего тихоокеанского побережья становится значительно более мрачным. Вместо одного катастрофического события регион может столкнуться с двойным ударом, когда службы экстренного реагирования, и без того перегруженные в одной зоне бедствия, будут вынуждены одновременно работать в другой. Это создаст беспрецедентную нагрузку на инфраструктуру, системы оповещения и логистику, многократно увеличив число потенциальных жертв и масштабы разрушений.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

Насколько вероятен такой сценарий?
Учёные пока не могут дать точных вероятностных оценок. Однако сам факт того, что такое уже происходило в прошлом, означает, что этот риск реален и его необходимо учитывать при планировании гражданской обороны и строительстве.

Можно ли предсказать такое каскадное землетрясение?
Нет, современная наука не умеет точно предсказывать время и место землетрясений. Исследование помогает оценить долгосрочные риски, но не даёт инструментов для краткосрочного прогнозирования.

Что опаснее: землетрясение в Каскадии или в Сан-Андреасе?
Землетрясение в Каскадии потенциально мощнее из-за природы субдукционной зоны. Однако разлом Сан-Андреас проходит непосредственно под густонаселёнными районами Калифорнии, поэтому его пробуждение крайне опасно. Сочетание этих двух угроз является наихудшим сценарием.

Мифы и правда

Миф: землетрясения могут передавать энергию на сотни километров, как костяшки домино.
Правда: процесс более сложный. Мощное землетрясение в одной зоне может изменить напряжение в земной коре на значительном расстоянии, "подталкивая" соседний разлом, который и так находится на грани разрыва, к критической точке.

Миф: эта связь — лишь теория, не стоящая внимания.
Правда: ранее у учёных были лишь отрывочные данные и предположения. Новое исследование предоставляет первые вещественные геологические доказательства синхронности событий, что переводит гипотезу в разряд обоснованных рисков.

Исторический контекст

До этого открытия сейсмологи рассматривали эти две зоны преимущественно как независимые угрозы. Моделирование рисков и подготовка к чрезвычайным ситуациям велись для каждого региона в отдельности. Новые данные кардинально меняют этот подход. Они заставляют пересмотреть карты сейсмической опасности и разрабатывать планы на случай комплексной катастрофы, охватывающей сразу несколько штатов. Это исследование — важный шаг от реактивного подхода к проактивному, позволяющему лучше подготовиться к удару стихии, который рано или поздно произойдёт.

