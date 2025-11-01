Двойной апокалипсис на горизонте: мощное землетрясение в одном разломе может разбудить второй

Новое исследование американских сейсмологов рисует более тревожную картину сейсмической угрозы для западного побережья США. Учёные обнаружили убедительные доказательства того, что две крупнейшие геологические зоны — Каскадия и разлом Сан-Андреас — могут быть связаны между собой. Это означает, что мощное землетрясение в одной из них способно спровоцировать катастрофические толчки в соседней, что приведёт к двойному удару стихии и беспрецедентным разрушениям.

Как нашли связь между разломами

Группа исследователей из Университета штата Орегон провела масштабную полевую работу, в ходе которой было собрано и проанализировано 137 образцов осадочных пород. Материалы для изучения брались в двух ключевых точках: в субдукционной зоне Каскадия, протянувшейся вдоль северо-западного тихоокеанского побережья, и в северной части печально известного разлома Сан-Андреас в Калифорнии. В результате пяти экспедиций учёным удалось найти свидетельства синхронных землетрясений, которые произошли в обеих зонах примерно три тысячи лет назад.

Главным доказательством послужил анализ специфических отложений — турбидитов. Они образуются на морском дне в результате сильных подводных оползней, вызванных сейсмической активностью. Их отличительная черта — характерная слоистость, где крупные частицы оседают первыми, а сверху их покрывает слой более мелких фракций.

"В ряде случаев временные рамки формирования этих слоев совпадают у обоих регионов", — отметил ведущий автор исследования Майкл Стрэйер.

Это временное совпадение и является тем самым геологическим "дымовым пистолетом", который указывает на то, что землетрясения здесь происходили практически одновременно.

Три факта о сейсмической угрозе

Субдукционная зона Каскадия способна порождать мегаземлетрясения магнитудой около 9,0 баллов, сопоставимые по силе с толчками в Японии в 2011 году. Разлом Сан-Андреас является трансформным разломом, где тектонические плиты движутся горизонтально друг мимо друга, что вызывает мощные, но в целом менее сильные землетрясения, чем в зонах субдукции. Турбидиты, которые изучали геологи, являются надёжным палеосейсмологическим маркером, позволяющим заглянуть на тысячи лет назад и восстановить историю землетрясений.

А что если…

Если мощнейшее землетрясение в Каскадии действительно способно "разбудить" Сан-Андреас, сценарий для Калифорнии и всего тихоокеанского побережья становится значительно более мрачным. Вместо одного катастрофического события регион может столкнуться с двойным ударом, когда службы экстренного реагирования, и без того перегруженные в одной зоне бедствия, будут вынуждены одновременно работать в другой. Это создаст беспрецедентную нагрузку на инфраструктуру, системы оповещения и логистику, многократно увеличив число потенциальных жертв и масштабы разрушений.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

Насколько вероятен такой сценарий?

Учёные пока не могут дать точных вероятностных оценок. Однако сам факт того, что такое уже происходило в прошлом, означает, что этот риск реален и его необходимо учитывать при планировании гражданской обороны и строительстве.

Можно ли предсказать такое каскадное землетрясение?

Нет, современная наука не умеет точно предсказывать время и место землетрясений. Исследование помогает оценить долгосрочные риски, но не даёт инструментов для краткосрочного прогнозирования.

Что опаснее: землетрясение в Каскадии или в Сан-Андреасе?

Землетрясение в Каскадии потенциально мощнее из-за природы субдукционной зоны. Однако разлом Сан-Андреас проходит непосредственно под густонаселёнными районами Калифорнии, поэтому его пробуждение крайне опасно. Сочетание этих двух угроз является наихудшим сценарием.

Мифы и правда

Миф: землетрясения могут передавать энергию на сотни километров, как костяшки домино.

Правда: процесс более сложный. Мощное землетрясение в одной зоне может изменить напряжение в земной коре на значительном расстоянии, "подталкивая" соседний разлом, который и так находится на грани разрыва, к критической точке.

Миф: эта связь — лишь теория, не стоящая внимания.

Правда: ранее у учёных были лишь отрывочные данные и предположения. Новое исследование предоставляет первые вещественные геологические доказательства синхронности событий, что переводит гипотезу в разряд обоснованных рисков.

Исторический контекст

До этого открытия сейсмологи рассматривали эти две зоны преимущественно как независимые угрозы. Моделирование рисков и подготовка к чрезвычайным ситуациям велись для каждого региона в отдельности. Новые данные кардинально меняют этот подход. Они заставляют пересмотреть карты сейсмической опасности и разрабатывать планы на случай комплексной катастрофы, охватывающей сразу несколько штатов. Это исследование — важный шаг от реактивного подхода к проактивному, позволяющему лучше подготовиться к удару стихии, который рано или поздно произойдёт.