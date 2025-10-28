Как сетка против зла: в ХМАО запустили метод, который очищает кровь и спасает тех, кого уже списали
В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска начали применять новейшую медицинскую технологию — каскадную плазмофильтрацию, которая ранее не использовалась в Югре. Первые два пациента с тяжёлыми заболеваниями крови уже успешно прошли процедуру, сообщили в департаменте здравоохранения округа.
Что это за метод
"Суть метода в том, что плазма проходит через специальный фильтр, который задерживает патологические компоненты, но сохраняет все полезное. Это серьёзный шаг вперёд для медицинской помощи в регионе. Теперь у наших врачей есть ещё один высокотехнологичный инструмент, который помогает сохранять здоровье и жизнь пациентов", — рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Пасков в своём telegram-канале.
Каскадная плазмофильтрация позволяет избирательно очищать кровь, удаляя вредные белковые соединения, токсины и иммунные комплексы, при этом сохраняя полезные вещества.
Первые результаты
Процедуры проведены в онкологическом центре больницы, где пациенты с заболеваниями крови проходят комплексное лечение. После курса плазмофильтрации у них зафиксировано улучшение лабораторных показателей и общего самочувствия.
Медики отмечают, что новый метод особенно эффективен для пациентов, не реагирующих на стандартную терапию, и способен значительно повысить эффективность лечения тяжёлых форм аутоиммунных и онкогематологических заболеваний.
Почему это важно для Югры
Внедрение каскадной плазмофильтрации — пример того, как региональные клиники выходят на уровень передовых федеральных центров. Новая технология открывает возможности для лечения сложных заболеваний на месте, без необходимости направлять пациентов в Москву или Тюмень.
