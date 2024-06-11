Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выявила картельный сговор на общую сумму 1,6 млрд рублей на аукционе, проводимом в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Соответствующая информация опубликована в пресс-релизе агентства.
В сообщении указано, что ФАС инициировала процесс по факту нарушения антимонопольного законодательства против ООО "СтройКапиталлГрупп" и ООО "ПромПесок". Предполагается, что данные организации координировали свои действия для искусственного поддержания цен на проводимых открытых торгах.
По данным службы, фирмы заключили договоры на выполнение работ, включая подготовку проектной документации, капитальный ремонт дорог и проведение инженерных изысканий. Местом проведения аукционов стала Рязанская область.
В случае подтверждения вины, обвиняемым компаниям грозят значительные штрафы.
Фото: commons.wikimedia.org/Ruslan Marchenko (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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