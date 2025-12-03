Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 22:59

Картель на вывозе мусора: в Башкирии вскрыли схему, которая годами чистила бюджеты

Прокуратура: В Башкирии выявили картельный сговор на 1,8 млрд рублей на мусоре

В Башкирии раскрыт крупный картельный сговор, сумма которого превысила 1,8 млрд рублей, об этом сообщили в прокуратуре республики. Проверка, инициированная надзорным ведомством, привела к возбуждению дела Федеральной антимонопольной службой России.

Как установили нарушения

Проверочные мероприятия выявили признаки согласованных действий между компаниями, работавшими с региональным оператором по вывозу твёрдых коммунальных отходов. Организации систематически заключали контракты с минимальными скидками, что, по данным прокуратуры, указывает на отсутствие реальной конкуренции.

В надзорном ведомстве пояснили, что перевозчики оказались аффилированными структурами. Их действия фактически формировали замкнутый круг исполнителей, создавая искусственные условия для заключения контрактов на выгодных для себя условиях.

Что известно о сумме и последствиях

По информации ФАС России, дело возбуждено по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Предварительная оценка начальных максимальных цен контрактов превышает 1,8 млрд рублей — именно такая сумма оказалась вовлечена в предполагаемую схему.

Теперь антимонопольный орган будет устанавливать степень ответственности каждой из компаний и характер их взаимодействия с региональным оператором. По итогам расследования могут быть приняты штрафные и ограничительные меры, направленные на восстановление прозрачной конкуренции на рынке услуг.

