Юрист Григорий Колпаков предложил ряд мер, чтобы избежать проблем с каршерингом. Важно делать видеозапись автомобиля до и после поездки, фиксируя состояние и местоположение авто, а также сохранять эти записи три года в качестве доказательства невиновности в случае судебных исков.
Также стоит сохранять условия договора на своё устройство.
В другой части исследования, касающейся автомобилей китайского производства, выяснилось, что большинство россиян не довольны ценами на такие машины, хотя некоторые ценят их за технологичность и современный дизайн. Больше половины россиян ездили на китайских авто в последние два года, и мнение о них улучшилось.
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