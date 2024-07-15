Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с NewsInfo.Ru поделился своими наблюдениями о развитии китайских автомобилей за последние два десятилетия. Согласно его мнению, если рассматривать долгосрочную перспективу, качество китайских авто значительно улучшилось, в то время как краткосрочные изменения за последние несколько лет оказались незначительными.

Ранее, на начальном этапе своего развития, китайская автомобильная промышленность шла по пути реинжиниринга и копирования западных моделей, что не всегда позволяло точно воспроизвести качество оригиналов. Это приводило к таким проблемам, как быстрая коррозия и низкое качество металлообработки.

Однако современные китайские автомобили демонстрируют значительные улучшения в таких аспектах, как электроника и компоненты, хотя их долговременное качество на российском рынке пока оценить сложно из-за различий в условиях эксплуатации у разных владельцев.

"Конечно, они за последние 20 лет стали сильно получше. И электронная начинка у них, и автокомпоненты они делают получше," — заключил специалист.

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