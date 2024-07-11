Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто сделал прогноз относительно стоимости китайских автомобилей на российском рынке. По его мнению, цены могут возрасти в случае значительного увеличения утилизационного сбора.
Моржаретто подчеркнул, что резкое увеличение этого сбора серьезно повлияет не только на стоимость автомобилей из Китая, но и общую ситуацию на автомобильном рынке.
На данный момент эксперт не видит других предпосылок для подорожания китайских авто в России, учитывая, что в среднем они оцениваются в 3,5 млн рублей.
Фото: commons.wikimedia.org/Jengtingchen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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