Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто сделал прогноз относительно стоимости китайских автомобилей на российском рынке. По его мнению, цены могут возрасти в случае значительного увеличения утилизационного сбора.

Моржаретто подчеркнул, что резкое увеличение этого сбора серьезно повлияет не только на стоимость автомобилей из Китая, но и общую ситуацию на автомобильном рынке.

На данный момент эксперт не видит других предпосылок для подорожания китайских авто в России, учитывая, что в среднем они оцениваются в 3,5 млн рублей.

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