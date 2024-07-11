Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что производство рулевых колонок для автомобилей успешно локализовано в России. В интервью на форуме-выставке "Иннопром-2024" он подчеркнул, что рулевая колонка представляет собой сложный технический агрегат, который уже выпускается в стране.

Алиханов отметил, что недавно посетил НАМИ и ознакомился с программой локализации компонентов для автомобилей Aurus, включая российский руль.

Ранее, в мае, на выставке "ЦИПР-2024" был представлен новый автомобиль Volga, и премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости локализации производства, начиная с менее технологически сложных деталей. Выставка "Иннопром" проходит с 8 по 11 июля в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

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