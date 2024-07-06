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В августе начнутся продажи Lynk & Co Z10, созданного на базе Zeekr 001
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В августе начнутся продажи Lynk & Co Z10, созданного на базе Zeekr 001

В августе начнутся продажи нового электромобиля Lynk & Co Z10, созданного на базе популярного в России Zeekr 001. Модель Z10 обещает быть мощным конкурентом для ведущих автомобильных брендов благодаря своим внушительным размерам, мощным двигателям с различными конфигурациями, впечатляющим запасом хода и быстрой зарядкой.

Автомобиль оснащён передовыми технологиями, такими как чипы Nvidia и AMD, а также роскошным интерьером со множеством удобств, Z10 ставит на первое место комфорт и производительность. Заказы на автомобиль начнут принимать в июле, а первые поставки запланированы уже на следующий месяц.

Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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