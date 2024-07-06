В августе начнутся продажи нового электромобиля Lynk & Co Z10, созданного на базе популярного в России Zeekr 001. Модель Z10 обещает быть мощным конкурентом для ведущих автомобильных брендов благодаря своим внушительным размерам, мощным двигателям с различными конфигурациями, впечатляющим запасом хода и быстрой зарядкой.
Автомобиль оснащён передовыми технологиями, такими как чипы Nvidia и AMD, а также роскошным интерьером со множеством удобств, Z10 ставит на первое место комфорт и производительность. Заказы на автомобиль начнут принимать в июле, а первые поставки запланированы уже на следующий месяц.
Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Пользователь ObamaCare опубликовал 10 миллиардов паролей пользователей
В сети была опубликована крупнейшая утечка паролей в истории, инициированная пользователем под ником ObamaCare.
Жители десятка провинций на северо-западе Турции наблюдали падение метеора
В поздний вечер пятницы жители десятка провинций на северо-западе Турции стали свидетелями падения метеора, излучавшего яркий зеленый свет.
Motor1: седаны превосходят кроссоверы расходом топлива и стоимостью
Honda Civic, Toyota Corolla и Nissan Sentra успешно продаются на российском рынке, удивительно превосходя многие кроссоверы. Основные факторы их популярности включают устойчивый рост продаж и экономичность.
С помощью платформы Lichess ИИ научился делать впечатляющие ходы в шахматах
Разработана новая нейросеть для того, чтобы делать "эффектные" шахматные ходы, вызывающие восхищение у людей и использующие более творческую стратегию в игре.