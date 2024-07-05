В России наблюдается общее снижение стоимости новых автомобилей до среднего уровня в 3,6 миллиона рублей, что на 300 тысяч меньше по сравнению с прошлым годом. Особенно заметное падение цен произошло в Новосибирской и Омской областях, а также в Ставропольском крае, Мурманской области и Республике Башкортостан.

В то же время в Саратовской и Тюменской областях, Москве и Пермском крае цены на новые машины выросли. Среди моделей наибольшее подорожание коснулось Lada Vesta, Voyah Free и Mercedes-Benz V-Class, тогда как стоимость Hongqi HS5, BMW X7, Hyundai Santa Fe и Toyota Rav 4 снизилась наиболее значительно.

Что касается подержанных автомобилей, их цены также снизились, в некоторых регионах на 20 процентов, в то время как в Курганской, Томской и Кемеровской областях, а также в Республике Коми цены незначительно увеличились.

Фото: commons.wikimedia.org/Matti Blume (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)