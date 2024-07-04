Автоэксперт Иван Ананьев с "Авто.ру" порекомендовал в жаркую погоду не хранить в автомобиле аэрозольные баллоны, зажигалки и пластиковые бутылки с газированными напитками из-за риска взрыва и повреждения салона.
Также он подчеркнул важность остановки и остывания двигателя при перегреве, чтобы избежать капитального ремонта. Для защиты авто от перегрева рекомендуется использовать светоотражающие экраны и парковаться в тени. Важно также поддерживать чистоту моторного отсека для обеспечения эффективного охлаждения.
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