Автоэксперт Иван Ананьев с "Авто.ру" порекомендовал в жаркую погоду не хранить в автомобиле аэрозольные баллоны, зажигалки и пластиковые бутылки с газированными напитками из-за риска взрыва и повреждения салона.

Также он подчеркнул важность остановки и остывания двигателя при перегреве, чтобы избежать капитального ремонта. Для защиты авто от перегрева рекомендуется использовать светоотражающие экраны и парковаться в тени. Важно также поддерживать чистоту моторного отсека для обеспечения эффективного охлаждения.

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